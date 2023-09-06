Во Франции призвали активизировать расширение ЕС для ограничения влияния России

Брюссель должен активизировать усилию по расширению Евросоюза на Балканах, чтобы ограничить усиление российского влияния в европейском регионе. Как сообщает ТАСС, об этом в интервью газете Politico заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

Бун отметил, что Москва проводит кампанию, которая якобы призвана ослабить поддержку Евросоюза в нескольких балканских странах, имеющих статус кандидата на вступление в ЕС. Бун считает, что в таком контексте Брюсселю стоит «четко и взвешенно» определить, что требуется для присоединения этих государств к союзу и создать «прогрессивную динамику», которая позволит кандидатам проводить необходимые для включения в блок реформы.

Министр считает, что Евросоюз должен «помогать этим странам в борьбе» против влияния России, при этом уважая их суверенитет. В публикации подчеркивается, что сейчас ЕС готовится к новой волне расширения, в ходе которой в состав союза могут войти «до восьми новых членов», в том числе шесть балканских стран и Украина.