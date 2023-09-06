В США заявили о невозможности изменить ход боевых действий на Украине

Эксперт Чарап: поставки F-16 ВСУ не изменят ход боевых действий на Украине
Эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап в эфире телеканала CNN заявил, что истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили Нидерланды и Дания, все равно не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий.
Он отметил, что американские самолеты значительно улучшат украинскую авиацию, но они кардинально не смогут изменить положение дел на фронте.
«Эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться», — сказал эксперт.
По его мнению, со временем украинским властям все же придется пойти на уступки и начать переговоры с российской стороной.
«Не знаю никакой альтернативы переговорам», — констатировал Чарап.
До этого начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк сравнил поставку F-16 Украине с поставкой просроченных медикаментов в Африку.