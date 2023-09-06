В США заявили о невозможности изменить ход боевых действий на Украине

Эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап в эфире телеканала CNN заявил, что истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили Нидерланды и Дания, все равно не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий.

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Он отметил, что американские самолеты значительно улучшат украинскую авиацию, но они кардинально не смогут изменить положение дел на фронте.

«Эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться», — сказал эксперт.

По его мнению, со временем украинским властям все же придется пойти на уступки и начать переговоры с российской стороной.

«Не знаю никакой альтернативы переговорам», — констатировал Чарап.