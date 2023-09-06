Жена премьера Армении отправилась в Киев

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев, где примет участие в саммите первых леди и супругов. Об этом сообщает армянское агентство «Арменпресс».

Темой саммита, который стартовал 6 сентября, является психическое здоровье. Акопян привезла с собой партию гуманитарной помощи.

Среди спикеров мероприятия также заявлены жена премьер-министра Великобритании, первая леди Албании, супруга президента Австрии, первая леди Кипра, первая леди Чехии и другие. Ожидается, что на саммите выступит председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Со вступительной речью к участникам мероприятия обратится президент Украины Владимир Зеленский.