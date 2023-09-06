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СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна".

Других подробностей не приводится. В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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