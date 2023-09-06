Россию обвинили в использовании вспышки легионеллеза в Польше для пропаганды
В польском журнале Wprost вышла статья под заголовком «Легионелла в Польше. Кремль пытался вызвать панику и посеять хаос среди жителей Подкарпатья». Заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил изданию, что российские власти использовали вспышку инфекции для «дезинформационных мероприятий».
4 сентября санитарно-эпидемиологическая станция города Жешув сообщила, что количество людей, инфицированных бактерией легионеллы, увеличилось до 165. На сам город приходится 111 случаев заболевания, остальные случаи зафиксированы в других уездах Подкарпатского воеводства. Погибло 19 человек, все они имели сопутствующие заболевания. Источник заражения до сих пор не установлен.
Комментируя ситуацию, Жарин заявил, что «из-за заражения легионеллой в Польше российская пропаганда провела ряд дезинформационных мероприятий».
«Россия быстро воспользовалась возможностями для распространения типичной лжи против Польши. С одной стороны, Кремль пытался вызвать панику и хаос среди жителей Подкарпатья. Целью сообщений было показать, что дело гораздо серьезнее, чем на самом деле. С другой стороны <…> были попытки доказать, что легионелла - это результат приема украинских беженцев», - рассказал он.
По мнению Жарина, «все эти действия призваны подорвать сотрудничество Запада и Украины».
Телеканал «360» отмечает, что власти Польши «старательно замалчивают самый очевидный источник» вспышки заболевания - падение температуры горячей воды в водопроводе из-за экономии.
Легионеллез (также известен как «болезнь легионеров» и питтсбургская пневмония) протекает с сильной лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.
Первая известная вспышка заболевания произошла на съезде Американского легиона в Филадельфии в 1976 году. Вспышку, по мнению исследователей, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы.
Резервуар возбудителя - вода и почва. Легионеллу находят в жидкостях кондиционеров, в промышленных и бытовых системах охлаждения, бойлерных и душевых установках, в шлангах водопроводного и промышленного оборудования. Оптимальная для размножения легионелл температура - 25 - 42,2 градуса.