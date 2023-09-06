Россию обвинили в использовании вспышки легионеллеза в Польше для пропаганды

В польском журнале Wprost вышла статья под заголовком «Легионелла в Польше. Кремль пытался вызвать панику и посеять хаос среди жителей Подкарпатья». Заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил изданию, что российские власти использовали вспышку инфекции для «дезинформационных мероприятий».

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4 сентября санитарно-эпидемиологическая станция города Жешув сообщила, что количество людей, инфицированных бактерией легионеллы, увеличилось до 165. На сам город приходится 111 случаев заболевания, остальные случаи зафиксированы в других уездах Подкарпатского воеводства. Погибло 19 человек, все они имели сопутствующие заболевания. Источник заражения до сих пор не установлен.

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Комментируя ситуацию, Жарин заявил, что «из-за заражения легионеллой в Польше российская пропаганда провела ряд дезинформационных мероприятий».

«Россия быстро воспользовалась возможностями для распространения типичной лжи против Польши. С одной стороны, Кремль пытался вызвать панику и хаос среди жителей Подкарпатья. Целью сообщений было показать, что дело гораздо серьезнее, чем на самом деле. С другой стороны <…> были попытки доказать, что легионелла - это результат приема украинских беженцев», - рассказал он.

По мнению Жарина, «все эти действия призваны подорвать сотрудничество Запада и Украины».

Телеканал «360» отмечает, что власти Польши «старательно замалчивают самый очевидный источник» вспышки заболевания - падение температуры горячей воды в водопроводе из-за экономии.

Легионеллез (также известен как «болезнь легионеров» и питтсбургская пневмония) протекает с сильной лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Первая известная вспышка заболевания произошла на съезде Американского легиона в Филадельфии в 1976 году. Вспышку, по мнению исследователей, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы.