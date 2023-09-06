Во Франции отметили необходимость активизировать расширение ЕС

Брюссель должен активизировать усилия по включению в состав Евросоюза нескольких балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния в европейском регионе, утверждает госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

Как она заявила в интервью европейскому изданию газеты Politico, Россия проводит кампанию, которая якобы направлена на "ослабление поддержки ЕС и недопущение в состав блока" нескольких балканских стран, имеющих статус кандидата на вступление в сообщество. В таком контексте Евросоюзу следует "дать четкий сигнал о месте этих стран в ЕС", считает министр. Брюссель должен "четко и взвешенно" определить, что требуется для присоединения этих стран, а также создать "прогрессивную динамику", которая позволит кандидатам проводить необходимые для включения в блок реформы, пояснила Бун.

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По мнению министра, ЕС должен "по мере сил помогать этим странам в борьбе против [российского] влияния, уважая при этом их суверенитет". В материале отмечается, что ЕС готовится к новой волне расширения, которая приведет к тому, что в ближайшие годы в состав сообщества могут войти "до восьми новых членов", включая Украину и шесть балканских стран.

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.