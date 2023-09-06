Эксперт заявил, что стратегия США по сдерживанию Китая больше не работает

США следует разработать новую стратегию по сдерживанию Китая, так как нынешняя больше не работает из-за подрыва глобальными проблемами и устаревшей структурой вооруженных сил военного преимущества Вашингтона над Пекином. Такое мнение выразил военный эксперт Брайан Кларк в статье в журнале Foreign Policy, опубликованной во вторник.

"Распространение технологий, растущие глобальные проблемы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов над Китаем <...>, лидерам США, стремящимся к сдерживанию [Китая], придется разработать другую стратегию", - написал Кларк.

Он также добавил, что США должны показать, что любой возможный конфликт в регионе "непривлекателен для Пекина", так как он будет "затяжным и чрезвычайно дорогостоящим". Поэтому вместо того, чтобы оптимизировать вооруженные силы, Вашингтону следуют развернуть "кампанию по подрыву уверенности Пекина".

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии "жесткой конкуренции" на всех уровнях, но таким соперничеством нужно управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. При этом она подчеркнула, что США не готовы идти на компромиссы в сфере национальной безопасности.