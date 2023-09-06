Словакия после парламентских выборов в сентябре "одним махом" может стать новым союзником России. Об этом пишет обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.

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Журналист ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым, по итогам выборов может вернуться Роберт Фицо, который восхваляет Москву и берет пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"У Евросоюза и НАТО вскоре внутри может появиться новый нарушитель спокойствия", - отметил Кэмпфнер.

Избрание Фицо будет означать разворот на 180 градусов в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. При победе Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве, уверен журналист.