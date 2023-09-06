Guardian: Словакия после парламентских выборов может стать новым союзником РФ
Словакия после парламентских выборов в сентябре "одним махом" может стать новым союзником России. Об этом пишет обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.
Журналист ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым, по итогам выборов может вернуться Роберт Фицо, который восхваляет Москву и берет пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Избрание Фицо будет означать разворот на 180 градусов в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. При победе Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве, уверен журналист.
Роберт Фицо - бывший премьер-министр Словакии. Ранее он заявлял о том, что дальнейшее вооружение Украины лишь удлиняет конфликт, а не способствует его решению. Фицо подчеркивал, что новое правительство Словакии, которое будет сформировано после выборов, должно пересмотреть подход к украинскому конфликту, который, по мнению политика, развязан с целью ослабить Москву.