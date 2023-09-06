$97.54+0.92104.90+0.49

Guardian: Словакия после парламентских выборов может стать новым союзником РФ

Словакия после парламентских выборов в сентябре "одним махом" может стать новым союзником России. Об этом пишет обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.

Guardian: Словакия после парламентских выборов может стать новым союзником РФ
© Екатерина Штукина/ РИА Новости

Журналист ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым, по итогам выборов может вернуться Роберт Фицо, который восхваляет Москву и берет пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Евросоюза и НАТО вскоре внутри может появиться новый нарушитель спокойствия", - отметил Кэмпфнер.

Избрание Фицо будет означать разворот на 180 градусов в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. При победе Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве, уверен журналист.

Роберт Фицо - бывший премьер-министр Словакии. Ранее он заявлял о том, что дальнейшее вооружение Украины лишь удлиняет конфликт, а не способствует его решению. Фицо подчеркивал, что новое правительство Словакии, которое будет сформировано после выборов, должно пересмотреть подход к украинскому конфликту, который, по мнению политика, развязан с целью ослабить Москву.

2