В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для России.

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Об этом информирует РИА Новости.

В отчёте комиссии отметили, что товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны.

Оно, по данным агентства, было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что доказательств перевозки оружия на российском судне нет.