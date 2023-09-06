"Известия" сообщили, какие новые санкции против России обсуждаются в ЕС

Официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев. Об этом сообщил депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в интервью для газеты "Известия".

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В предложениях обсуждаются возможные санкции в отношении третьих стран, которые помогают России обходить имеющиеся ограничения, особенно в сфере продажи и перепродажи нефти и газа. Также рассматривается вопрос о введении персональных ограничений в отношении представителей "Ростатома" и создании правовой основы для конфискации свыше €200 млрд замороженных российских активов в ЕС.

Кроме того, обсуждается возможность ограничений на товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства ракет в России. Не смотря на то, что в прошлом году ЕС ввел ряд санкций против России, начиная с этого года удалось согласовать всего два пакета ограничительных мер.