Пентагон сообщил о $5,75 млрд лимита на выделение помощи Украине

Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Гэррон Гарн заявил, что доступные по линии Пентагона средства на выделение помощи Киеву составляют около $5,75 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гарна, на 29 августа этого года в распоряжении Украины в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority) остается примерно $5,75 млрд. Механизм PDA позволяет президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности государственного имущества.
Таким образом, Киев может получать вооружения с американских военных складов. Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует впервые включить снаряды с обедненным ураном в очередной пакет помощи Украине.
Отмечается, что снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат в ближайшую неделю. Украинские войска смогут использовать их против российских танков. Новый пакет помощи Украине включит в себя вооружение на сумму от $240 млн до $375 млн.