Кабмин Украины предложил существенно поднять цены на алкоголь

Правительство Украины предложило увеличить минимальные цены на алкогольные напитки, что может привести к значительному подорожанию алкоголя в стране.

Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на сайте Министерства экономики Украины. Об этом информирует ТАСС. Согласно документу, предлагается повысить минимальную цену на водку, ликеро-водочные изделия и другие крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничную цену – на 13-25%.

Кроме того, цены на игристые вина и газированные винные напитки предлагается поднять на 28%, а розничную стоимость винодельческой продукции (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 61-71%. Пояснительная записка к документу объясняет это нововведение "ростом расходов, связанных с производством и реализацией алкогольных напитков (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.)", а также изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки.