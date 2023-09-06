WP: США нужна помощь глобального Юга по Украине

Ведущий внешнеполитический обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнейшес утверждает, что Соединенные Штаты нуждаются в помощи государств глобального Юга для достижения желаемого американской стороной результата на Украине.

По его словам, президенты США на Генассамблее ООН традиционно выступают с обещаниями о том, что Вашингтон заботиться о наиболее нуждающихся в мире странах. Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает глобальный Юг, которым называют развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, только на словах.

Он добавил, что эти государств больше не поддерживают позицию США по Украине, а также задаются вопросом, почему все внимание достается ей, а не другим страдающим государствам по всему миру. Игнейшес считает, что Вашингтону необходимо более серьезно относиться к проблемам глобального Юга, чтобы государства предпринимали усилия по прекращению боевых действий на территории Украины.