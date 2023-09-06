Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шаги по возобновлению зерновой сделки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил шаги по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции .

"В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине , шаги, предпринимаемые для "оживления" зернового коридора, а также членство Швеции в НАТО", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В конце июля Фидан в разговоре с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстрёмом заявил, что недопустимо проводить в Швеции акции по сожжению Корана. 5 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по зерновой сделке, сообщало, что детали переговоров между президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи будут переданы на Запад по дипломатическим каналам.