В ЮАР опубликован доклад о ситуации с российским судном Lady R
Администрация президента ЮАР опубликовала доклад независимой комиссии, которая провела расследование по ситуации с российским судном Lady R. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно докладу, в прошлом декабре это судно вошло на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, где из трюма Lady R выгрузили оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики. После этого, если верить представленной информации, корабль не брал никаких грузов.
«Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены. Доставленное оборудование было заказано компанией Armscor в 2018 году. Задержка в его доставке объясняется в том числе началом пандемии коронавируса. Несмотря на некоторые слухи о том, что затем на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось», – сказано в документе.
Независимая комиссия также установила, что страны Южной Африки не имели отношения к тому, какое именно судно доставит запрошенные грузы.
«Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР», – сказано в документе.
Напомним, что в прошлом мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что на Lady R в Саймонстауне погрузили оружие и боеприпасы для доставки в Россию. По словам Бригети, в дальнейшем этот груз планировали использовать в украинском конфликте. Это заявление посла привело к сильному падению курса национальной валюты ЮАР, а также опасения относительно возможного ввода экономических санкций со стороны США.
Ранее об отсутствии доказательств касательно погрузки вооружения на Lady R заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.