В ЮАР опубликован доклад о ситуации с российским судном Lady R

«Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены. Доставленное оборудование было заказано компанией Armscor в 2018 году. Задержка в его доставке объясняется в том числе началом пандемии коронавируса. Несмотря на некоторые слухи о том, что затем на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось», – сказано в документе.