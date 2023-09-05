Стамбул затопили мощные ливни
В Стамбуле во вторник, 5 сентября, прошли первые за несколько месяцев мощные ливни. Вода затопила ряд объектов инфраструктуры, в том числе станцию метро Башакшехир, пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, погиб один человек.
Очевидцы размещают в социальных сетях ролики, на кадрах которых мутная вода несет автомобили и затапливает здания.
Спасатели эвакуировали из Национальной библиотеки студентов и сотрудников и доставили их в здание районной администрации.
Власти намереваются обратиться к населению с экстренным обращением.
Напомним, что в 2022-2023 годах на Турцию обрушились природные катастрофы. Несколько регионов республики пострадали от череды землетрясений, лесных пожаров, засухи.
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