Стамбул затопили мощные ливни

В Стамбуле во вторник, 5 сентября, прошли первые за несколько месяцев мощные ливни. Вода затопила ряд объектов инфраструктуры, в том числе станцию метро Башакшехир, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, погиб один человек.

Очевидцы размещают в социальных сетях ролики, на кадрах которых мутная вода несет автомобили и затапливает здания.

Спасатели эвакуировали из Национальной библиотеки студентов и сотрудников и доставили их в здание районной администрации.

Власти намереваются обратиться к населению с экстренным обращением.