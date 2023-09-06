Отсутствие Байдена на саммите АСЕАН разочаровало страны Юго-Восточной Азии

Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте вызвало разочарование стран Юго-Восточной Азии, которые видят в этом шаге пренебрежение со стороны Вашингтона. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

"Наиболее подходящее слово здесь - "разочарование", - заявил изданию высокопоставленный азиатский чиновник.

Он отметил, что "отсутствие Байдена будет ощутимым, а стороны упустят возможность закрепить определенные успехи", имея в виду политику в отношении КНР.

Американские и азиатские чиновники, с которыми побеседовало издание, заявили, что несостоявшийся визит американского президента будет рассматриваться властями Индонезии и некоторыми другими странами Юго-Восточной Азии как "дипломатическое пренебрежение". Foreign Policy подчеркивает, что такой жест со стороны Вашингтона "отбросит назад, хотя и не подорвет многолетние усилия США по расширению влияния и наращиванию авторитета в регионе для противодействия Китаю".

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Камала Харрис.