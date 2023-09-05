Число случаев лихорадки денге на Тайване превысило 4,3 тыс.

Число выявленных случаев заболевания лихорадкой денге на Тайване с начала текущего года превысило 4,3 тыс., достигнув нового максимума за восемь лет. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова.

По его данным, за неделю с 29 августа по 4 сентября выявлено более 1,3 тыс. новых случаев заболевания. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в городе Тайнань - на него приходится более 87% заболевших. Ведомство также отмечает, что к настоящему времени случаи лихорадки фиксируются в половине регионов острова.

Как указали авторы доклада, ситуация осложняется тем, что этим летом по Тайваню ударило уже несколько тайфунов. Дождливая погода приводит к росту популяции москитов, которые являются основными переносчиками лихорадки.

В то же время ведомство отметило, что к настоящему времени зафиксировано только шесть летальных исходов. Возраст 38% заболевших превышает 60 лет. Нынешняя вспышка лихорадки денге является худшей с 2015 года: в том году на острове было выявлено более 43 тыс. заболевших, жертвами лихорадки стали 228 человек.

Ранее власти тайваньского города Тайчжун ввели штраф от 3 тыс. до 15 тыс. новых тайваньских долларов (от $95 до $475) для жителей частных домов, на территории которых будут найдены емкости со стоячей водой - именно возле них размножаются переносящие заболевание москиты. При этом за отказ сотрудничать с властями в борьбе со вспышкой сумма штрафа может составить от 60 тыс. до 300 тыс. новых тайваньских долларов (от $1,9 тыс. до $9,5 тыс.).