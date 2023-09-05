Армия Израиля сообщила о беспорядках на севере сектора Газа
Серьезные беспорядки вспыхнули во вторник на севере сектора Газа рядом с границей с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
По ее информации, участие в беспорядках приняли десятки погромщиков.
"Силы Армии обороны Израиля, действующие на местности, ответили снайперским огнем и применением средств для разгона демонстраций", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших с израильской стороны нет, добавили в пресс-службе.