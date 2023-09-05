$97.54+0.92104.90+0.49

Армия Израиля сообщила о беспорядках на севере сектора Газа

Серьезные беспорядки вспыхнули во вторник на севере сектора Газа рядом с границей с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Армия Израиля сообщила о беспорядках на севере сектора Газа
© globallookpress.com

По ее информации, участие в беспорядках приняли десятки погромщиков.

"Силы Армии обороны Израиля, действующие на местности, ответили снайперским огнем и применением средств для разгона демонстраций", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших с израильской стороны нет, добавили в пресс-службе.