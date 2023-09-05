Французский суд отказал в политическом убежище Ассанжу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил отказ в предоставлении политического убежища от французского суда коммуны Кретей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Тот факт, что он был лишен свободы, не позволяет сделать исключение из правила" французского законодательства, которое требует "присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза" для подачи прошения о предоставлении убежища во Франции», – сказано в решении суда.

Отмечается, что запрос был подан не самим Ассанжем, а представителями ассоциации Robin des Lois. Во время суда те попытались оспорить статьи французского кодекса о въезде, проживании и предоставлении политического убежища для иностранцев. По их мнению, эти статьи нарушают конституцию Франции, а также некоторые международные конвенции.

Напомним, что 52-летний Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии засекреченной информации. По совокупности всех предъявленных обвинений ему грозит до 175 лет лишения свободы. На данный момент Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. На протяжении последних четырёх лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа, но на сегодняшний день эти попытки не принесли результатов.