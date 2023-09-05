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Французский суд отказал в политическом убежище Ассанжу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил отказ в предоставлении политического убежища от французского суда коммуны Кретей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Французский суд отказал в политическом убежище Ассанжу
© globallookpress.com

«Тот факт, что он был лишен свободы, не позволяет сделать исключение из правила" французского законодательства, которое требует "присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза" для подачи прошения о предоставлении убежища во Франции», – сказано в решении суда.

Отмечается, что запрос был подан не самим Ассанжем, а представителями ассоциации Robin des Lois. Во время суда те попытались оспорить статьи французского кодекса о въезде, проживании и предоставлении политического убежища для иностранцев. По их мнению, эти статьи нарушают конституцию Франции, а также некоторые международные конвенции.

Напомним, что 52-летний Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии засекреченной информации. По совокупности всех предъявленных обвинений ему грозит до 175 лет лишения свободы. На данный момент Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. На протяжении последних четырёх лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа, но на сегодняшний день эти попытки не принесли результатов.

Ранее появилась информация, что Ассанж начал испытывать проблемы со здоровьем.

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