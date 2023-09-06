В США сообщили о невозможности изменить ход боевых действий на Украине

Американские истребители F-16, поставка которых недавно была одобрена Нидерландами и Данией, все равно не позволят Украине изменить ход боевых действий. Об этом сообщил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап в эфире телеканала CNN.

По его словам, самолеты американского производства значительно улучшат авиацию Украины, однако они кардинально не изменят положение дел на фронте. Чарап также подметил, что F-16 «не представляют угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться».

В заключение он добавил, что со временем властям Киева все же придется пойти на уступки и начать переговоры с Москвой.

«Я не знаю никакой альтернативы переговорам», — констатировал эксперт RAND Corporation.

Ранее о неспособности Запада повлиять на ход конфликта на Украине также высказался бывший глава ЦРУ. По его мнению, сейчас некоторые решения западных стран, в том числе касательно танков М1 и самолетов F-16, имели бы лишь «эффект катализатора».