United Airlines останавливала все полеты в США из-за сбоя

Федеральное авиационное управление США сообщило, что крупнейшая американская авиакомпания United Airlines приостанавливала все свои полёты на территории страны из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Согласно имеющейся информации, в какой-то момент экипажи самолётов не смогли выйти на связь с диспетчерами. При этом в Федеральном авиационном управлении уточнили, что такая проблема наблюдалась только у рейсов United Airlines.

На данный момент полёты авиакомпании возобновились. Согласно комментарию компании, United Airlines столкнулась с «общесистемной технологической проблемой». Все самолёты на земле были задержаны, но находящиеся в воздухе благополучно продолжили движение по запланированным маршрутам. В компании также уточнили, что неисправность была устранена.