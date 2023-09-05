Данилов предупредил о последствиях возможных президентских выборов на Украине

Западные партнеры настаивают на проведении на Украине президентских и парламентских выборов, рассказал секретарь СНБО республики Алексей Данилов. Вместе с тем, предположил он, выборы могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране, пишет ТАСС.

«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - предупредил Данилов.

По его мнению, в ходе политических дискуссий могут активизироваться силы, настроенные пророссийски.

Кроме того, заметил секретарь СНБО, сложно представить соревнование платформ, выяснение путей дальнейшего развития страны на фоне текущей ситуации.