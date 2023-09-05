Данилов предупредил о последствиях возможных президентских выборов на Украине
Западные партнеры настаивают на проведении на Украине президентских и парламентских выборов, рассказал секретарь СНБО республики Алексей Данилов. Вместе с тем, предположил он, выборы могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране, пишет ТАСС.
«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - предупредил Данилов.
По его мнению, в ходе политических дискуссий могут активизироваться силы, настроенные пророссийски.
Кроме того, заметил секретарь СНБО, сложно представить соревнование платформ, выяснение путей дальнейшего развития страны на фоне текущей ситуации.
Напомним, что США настаивают на проведении на Украине выборов в установленные Конституцией сроки. Власти страны не отказываются от этой демократической процедуры, но призывают партнеров профинансировать выборы в соответствующих объемах.