Байден захотел провести переговоры с Си Цзиньпином

"Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что он с нетерпением ждет продолжения разговора, который он провел с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] на [полях саммита Группы двадцати на острове] Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы", - ответил советник американского лидера.