Байден на полях G20 проведёт переговоры с Моди

Американский лидер Джо Байден в Индии проведёт переговоры с индийским премьером Индии Нарендрой Моди .

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан .

«В пятницу Байден примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Индии Моди», — заявил Салливан в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форма участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Индии пока не определена.