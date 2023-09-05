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Белый дом: Байден на полях G20 проведёт переговоры с Моди

Американский лидер Джо Байден в Индии проведёт переговоры с индийским премьером Индии Нарендрой Моди.

Байден на полях G20 проведёт переговоры с Моди
© RT на русском

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В пятницу Байден примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Индии Моди», — заявил Салливан в ходе брифинга.

Отмечается, на саммите G20 Байден поднимет вопросы оказания помощи развивающимся странам, климата, технологий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форма участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Индии пока не определена.