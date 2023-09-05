Каллас отреагировала на призыв президента Эстонии уйти в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава Реформистской партии, заявила в интервью телеканалу ERR, что останется на своем посту до тех пор, пока у нее есть поддержка среди политических сил республики. Об этом пишет РИА «Новости».

СМИ Эстонии выяснили, что у мужа Каллас, Арво Халлика, есть бизнес в России. В стране разразился скандал, многие официальные лица осудили премьера.

В частности, президент Эстонии Алар Карис сделал ряд резких заявлений о ситуации. По его мнению, Каллас следовало в обязательном порядке подать в отставку сразу после того, как сведения о деятельности ее супруга попали в медийное пространство.

Премьер подчеркнула, что будет премьером до тех пор, пока «партнеры по коалиции и ее партия ее поддерживают».