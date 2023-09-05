В ООН сочли маршруты поставок по зерновой сделке коммерческим вопросом

"Мы неоднократно говорили, что первоначальные пункты назначения необязательно указывают, куда в итоге идет продовольствие. Иногда они (грузы - прим. ТАСС) отправляются в европейский регион для переработки, а затем следуют в другие страны, - сказал представитель организации. - Напомню, это коммерческие транзакции. Это часть регулярного процесса".



"Кроме того, важность открытия этих путей заключается в поддержании низкого уровня мировых цен на продовольствие. Поэтому общее влияние на мировые продовольственные рынки является главным результатом этой инициативы", - полагает он.