Йоханнис опроверг информацию о падении дронов РФ на территории Румынии

Информация о падении беспилотников РФ на румынской территории не соответствует действительности, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом пишет ТАСС.

Ранее украинские дипломаты предположили, что на территорию Румынии якобы упали российские беспилотные устройства.

Президент подчеркнул, что не только беспилотники в целом, но даже их детали, части не попали на земли республики.

«Могу успокоить население: ничего не попало в Румынию», - отметил Йоханнис.

Вместе с тем, заметил политик, Бухарест очень обеспокоен тем, что ВС РФ осуществляют атаки на очень небольшом расстоянии от границы.

Напомним, что румынские официальные лица сразу после появления в СМИ интервью с украинскими дипломатами сделали ряд официальных заявлений.

Так, представитель Минобороны республики сообщил, что ведомство категорически отвергает информацию о мнимом инциденте с беспилотниками.