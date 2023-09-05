$97.54+0.92104.90+0.49

Йоханнис опроверг информацию о падении дронов РФ на территории Румынии

Информация о падении беспилотников РФ на румынской территории не соответствует действительности, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом пишет ТАСС.

Йоханнис опроверг информацию о падении дронов РФ на территории Румынии
© globallookpress.com

Ранее украинские дипломаты предположили, что на территорию Румынии якобы упали российские беспилотные устройства.

Минобороны Румынии отреагировало на удары России по порту Рени

Президент подчеркнул, что не только беспилотники в целом, но даже их детали, части не попали на земли республики.

«Могу успокоить население: ничего не попало в Румынию», - отметил Йоханнис.

Вместе с тем, заметил политик, Бухарест очень обеспокоен тем, что ВС РФ осуществляют атаки на очень небольшом расстоянии от границы.

Напомним, что румынские официальные лица сразу после появления в СМИ интервью с украинскими дипломатами сделали ряд официальных заявлений.

Так, представитель Минобороны республики сообщил, что ведомство категорически отвергает информацию о мнимом инциденте с беспилотниками.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, в свою очередь, рассказала, что различные происшествия на фоне конфликта возможны. Вместе с тем, пока никаких инцидентов с дронами не было.

15
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости