СМИ: госсекретарь США Блинкен посетит Киев
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев с рабочим визитом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
О целях визита не сообщается.
Напомним, что ранее Блинкен посетил столицу Украины в сентябре 2022 года. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.
Во время визита госсекретарь анонсировал пакет финансовой помощи в размере 2,2 млрд. Он пояснил, что денежные средства будут направлены на укрепление безопасности Украины.
Рамблер: главные новости