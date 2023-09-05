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СМИ: госсекретарь США Блинкен посетит Киев

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев с рабочим визитом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

СМИ: госсекретарь США Блинкен посетит Киев
© globallookpress.com

«Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев», - отметил источник.

Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине

О целях визита не сообщается.

Напомним, что ранее Блинкен посетил столицу Украины в сентябре 2022 года. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Во время визита госсекретарь анонсировал пакет финансовой помощи в размере 2,2 млрд. Он пояснил, что денежные средства будут направлены на укрепление безопасности Украины.

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