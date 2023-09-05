СМИ: госсекретарь США Блинкен посетит Киев

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев с рабочим визитом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев», - отметил источник.

О целях визита не сообщается.

Напомним, что ранее Блинкен посетил столицу Украины в сентябре 2022 года. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.