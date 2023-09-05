Швейцария отказалась от присоединения к группе по санкциям против РФ

"13 голосами против 10 при 1 воздержавшемся комиссия отклонила предложение о присоединении Швейцарии к группе REPO", поскольку, "по мнению большинства, техническое сотрудничество с этой целевой группой осуществляется удовлетворительно и присоединение к ней не принесет никакой дополнительной пользы", отмечается в сообщении.