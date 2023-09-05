Участники саммита G20 столкнутся с сильнейшей за 85 лет жарой

Участники саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 9 и 10 сентября в индийском Нью-Дели, столкнутся с сильнейшей за 85 лет жарой. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным метеорологического бюро Индии, 4 сентября в столице температура воздуха прогрелась до плюс 40,1 градуса Цельсия — столь высокие значения в первый месяц осени не фиксировали с 1938 года. Нетипичная жара наблюдается и в других регионах страны — на этом фоне увеличивается спрос на электроэнергию в жилых домах, на производствах и фермах.

По словам синоптиков, обычно жара достигает пика в мае, а затем с приходом муссонов температура постепенно снижается. Однако в этом году в Индии случился самый засушливый август за последние более чем сто лет и ожидается такой же аномальный сентябрь.

Метеорологи допускают, что 6 сентября в некоторых районах Дели могут пройти дожди, но с 7 по 11 сентября снова ожидается засушливая погода — так что, вполне вероятно, что лидеров стран G20 встретит «удушающая жара». Такие погодные условия должны подтолкнуть власти государств к поиску решений в борьбе с климатическим кризисом, считают эксперты.