Власти Молдавии начали процесс ликвидации Гагаузской автономии
Власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии, рассказал в интервью РИА «Новости» депутат Народного собрания Гагаузии Александр Дюльгер.
Уголовное дело в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул было заведено в в рамках политики Кишинева, направленной на ликвидацию автономии, предположил Дюльгер.
Политик уточнил, что в настоящее время деятельность башкана парализована.
По его оценке, власти Молдавии ведут ситуацию к тому, чтобы под предлогом политического коллапса можно было приостановить закон об особом статусе автономии, ввести внешнее управление и объявить режим ЧП.
Вместе с тем, заметил Дюльгер, кризисной ситуации можно избежать в том случае, если парламентарии объединятся также же, как после прошедших в мае выборов.
Он напомнил, что весной Кишинев попытался осуществить попытку давления на местный Центризбирком. На фоне этого депутаты и жители автономии провели ряд манифестаций и осудили действия правительства.