Власти Молдавии начали процесс ликвидации Гагаузской автономии

Власти Молдавии запустили процесс ликвидации Гагаузской автономии, рассказал в интервью РИА «Новости» депутат Народного собрания Гагаузии Александр Дюльгер.

Уголовное дело в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул было заведено в в рамках политики Кишинева, направленной на ликвидацию автономии, предположил Дюльгер.

Политик уточнил, что в настоящее время деятельность башкана парализована.

По его оценке, власти Молдавии ведут ситуацию к тому, чтобы под предлогом политического коллапса можно было приостановить закон об особом статусе автономии, ввести внешнее управление и объявить режим ЧП.

Вместе с тем, заметил Дюльгер, кризисной ситуации можно избежать в том случае, если парламентарии объединятся также же, как после прошедших в мае выборов.