Рейтинг партии Шольца упал до 16%

Рейтинг немецкой Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца упал до 16%. Об этом сообщает n-tv.

Отмечается, что этот показатель является минимальным с федеральных выборов 2021 года. Кроме того, ещё в конце августа рейтинг партии Шольца был выше на 1%.

«Социал-демократы упали до нового минимума со времени последних федеральных выборов. Для лидера оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридриха Мерца дела идут немного лучше», – сообщает источник.

Согласно результатам опроса общественного мнения, рейтинг Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза составляет 27% – это лучший результат среди политических партий Германии. Вторую строчку рейтинга занимает правая партия «Альтернатива для Германии». Её рейтинг одобрения составляет 21%.