Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

Британский журнал The Economist изменил слова о деятельности так называемого «убойного» отдела Службы безопасности Украины (СБУ) после жалобы бывшего начальника украинского ведомства Валентина Наливайченко . Об этом сообщает Telegram -канал «Политика страны».

Ранее Наливайченко заявил, что в составе СБУ уже восемь лет существует «убойный» отдел. Он пояснил, что в 2015 году власти в Киеве решили, что просто «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно.