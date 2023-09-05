Миру предрекли проигрыш в гонке за спасение планеты
Мир проигрывает гонку за спасение планеты, особенно в выполнении климатических целей. Такое заявление сделал председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер, передает Reuters.
«Мир проигрывает гонку в достижении своих целей в области изменения климата», — приводятся в материале его слова.
Председатель COP28 указал на отсутствие «тех результатов, которые должны были быть достигнуты к настоящему моменту».
В Reuters отметили, что свое заявление он сделал за три дня до публикации ООН своего первого «глобального обзора» борьбы с изменением климата.
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