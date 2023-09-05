Миру предрекли проигрыш в гонке за спасение планеты

Мир проигрывает гонку за спасение планеты, особенно в выполнении климатических целей. Такое заявление сделал председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер, передает Reuters.

«Мир проигрывает гонку в достижении своих целей в области изменения климата», — приводятся в материале его слова.

Председатель COP28 указал на отсутствие «тех результатов, которые должны были быть достигнуты к настоящему моменту».