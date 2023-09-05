Президент Польши пообещал «впечатлить мир» расходами на оборону
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 2024 году Варшава выделит на оборону 137 миллиардов злотых, что примерно равняется 33 миллиардам долларов и составляет 4% от ВВП страны. Об этом сообщает агентство РАР.
Такое заявление Дуда сделал во время 31-й Международной выставки оборонной промышленности.
«Сегодня, когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами, <…> мы прекрасно знаем – история научила нас – что нет такой цены, которую не стоит платить», – заявил он.
Дуда также добавил, что расходы Польши на оборону в 2024 году «впечатлят весь мир». Такая сумма, по его словам, позволит провести модернизацию одновременно многих сфер вооружённых сил страны.
Ранее стало известно, что Польша намерена купить новые ЗРК Patriot и береговые ракетные комплексы.