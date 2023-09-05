Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Армения отозвала Виктора Биягова с должности постоянного председателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сказано в указе президента страны Ваагна Хачатуряна, который опубликован на сайте главы государства.

«Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна. — «Газета.Ru»), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — сказано в документе.

Другими указами главы государства Биягов назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

В мае Пашинян заявлял, что Армения примет решение о выходе из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной» структурой. Он отмечал, что в этом случае страна будет сама решать свои вопросы безопасности.