Шольц открыл автосалон шуткой о своей травме
Канцлер Германии Олаф Шольц открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене шуткой о полученной на пробежке травме. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Прошлые выходные показали, что, как бы полезны ни были пробежки, иногда все же лучше проехаться на машине», — сказал Шольц.
На церемонии он предстал с черной повязкой на правом глазу, которую он носит уже несколько дней после травмы полученной во время занятий спортом. Это произошло во время пробежки, на которой он споткнулся и упал, не успев подставить руки.
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