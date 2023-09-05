Шольц открыл автосалон шуткой о своей травме

«Прошлые выходные показали, что, как бы полезны ни были пробежки, иногда все же лучше проехаться на машине», — сказал Шольц.

На церемонии он предстал с черной повязкой на правом глазу, которую он носит уже несколько дней после травмы полученной во время занятий спортом. Это произошло во время пробежки, на которой он споткнулся и упал, не успев подставить руки.