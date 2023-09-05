Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы украинского министерства обороны вместо уволенного Алексея Резникова. Информация об этом содержится на сайте парламента.

Согласно данным, документ зарегистрирован сегодня и уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

Утром 4 сентября Резников заявлял, что подал в Раду заявление об отставке. За его отставку проголосовали 16 человек, двое политиков от голосования воздержались.

Позже депутат парламента Ярослав Железняк говорил, что комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с поста министра обороны.