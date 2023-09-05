Украине предрекли начало мятежа против Зеленского

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, (…) то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — отметил он.

Соскин признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». Однако, по его словам, Зеленского это не интересует, ему нужно установить свою диктатуру. Он отметил, что большая часть граждан Украины недовольна проводимой президентом политикой в обход конституции.