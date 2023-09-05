На Западе предрекли появление нового союзника России в Европе

Результаты парламентских выборов в Словакии, которые пройдут 30 сентября, могут привести к тому, что у России появится новый союзник в Европе. Как утверждает журналист Джон Кампфнер в статье The Guardian, это произойдет в том случае, если на выборах победит Роберт Фицо, уже бывший премьер-министром страны в 2006-2010 и 2012-2018 годах.

«Если результаты опросов общественного мнения верны, то стоит ожидать возвращения Роберта Фицо: человека, который расточает похвалы Москве», — предрек журналист.

Он также подчеркнул, что политик оценивает действия Москвы как попытку России защитить свою культурную и национальную идентичность от «западной мании либерализма».

Обозреватель уточнил, что с 2022 года Словакия активно поддерживала Украину. Однако, как считает Кампфнер, ситуация изменится, если Фицо победит на выборах.

«В случае, если Фицо изберут, есть риск того, что Словакия сделает поворот на 180 градусов и начнет оказывать поддержку [президенту России] Владимиру Путину», — поделился опасениями обозреватель.

«Скоро внутри Евросоюза и НАТО появится новый нарушитель спокойствия», — заключил Кампфнер.