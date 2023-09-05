В Ханое резко увеличилось число случаев заражения лихорадкой Денге

Власти столицы Въетнама Ханоя сообщили об увеличении случаев заражения лихорадкой Денге более чем на 1 тысячу за одну неделю. Об этом сообщает местная радиостанция VOV.

Ранее Минздрав Вьетнама уже поручил народным комитетам провинций и городов принять меры по профилактике распространения заболевания. Тогда в ведомстве отмечали, что число заболевших лихорадкой Денге в Ханое продолжает расти. Для борьбы с инфекцией в местные медицинские учреждения доставили дополнительные медикаменты, в том числе для экстренного лечения заболевших.

Напомним, что смертельно опасное заболевание переносится комарами родов Aedes, которые распространены в тропических и субтропических районах мира. Вирус передается при укусе инфицированного насекомого. К симптомам относятся внезапное повышение температуры, резкая головная боль, сыпь.