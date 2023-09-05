Зеленский подписал указ о территориальном устройстве Крыма

Согласно новому указу, на полуострове будут созданы военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. При этом правительство Украины должно определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму в течение одного месяца, и создать районные государственные администрации новых районов в течение трех месяцев.