Зеленский подписал указ о территориальном устройстве Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма, сообщило представительство президента Украины в Крыму.
Согласно новому указу, на полуострове будут созданы военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. При этом правительство Украины должно определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму в течение одного месяца, и создать районные государственные администрации новых районов в течение трех месяцев.
Кроме того, правительство должно представить в Верховную раду законопроект о восстановлении публичной власти в Крыму после возвращения Украиной контроля над полуостровом, пишет «Коммерсант».
Основной целью закона называется подготовка основы для деоккупации и декоммунизацию полуострова.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся капитуляцией Украины.