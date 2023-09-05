СБУ предъявила бизнесмену Фридману обвинение в финансировании СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

В ведомстве утверждают, что с 24 февраля прошлого года Фридман якобы вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов в России.

Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.

"На основании собранных доказательств следователи службы безопасности предъявили Фридману обвинение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье составляет восемь лет с конфискацией имущества.