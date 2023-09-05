Граждане Белоруссии больше не смогут получать паспорта вне страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому дипломатические представительства и консульские учреждения республики перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим в других странах.

Как указывает ТАСС, соответствующий указ размещён на сайте главы белорусского государства.

Согласно документу, сделать паспорт теперь можно лишь в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства» и в отдельно прописанных случаях в МИД республики.