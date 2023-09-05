CNN: в Индии начали зачищать трущобы перед саммитом G20

В Нью-Дели снесли жилища десятков тысяч «наиболее маргинализированных» жителей в преддверии саммита G20, который пройдет в городе 9-10 сентября. Об этом сообщает CNN.

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Корреспонденты телеканала рассказали, как жители трущоб растерянно наблюдали за сносом своих лачуг.

«Мы были так напуганы. Они уничтожили все. У нас ничего не осталось», - заявила 56-летняя Джаянти Деви.

В течение последних 30 лет ее дом стоял на тротуаре рядом с открытой канализацией, напротив комплекса Прагати Майдан, конференц-центра индийской столицы, который на этой неделе примет лидеров «Большой двадцатки». Сейчас Деви приходится жить в палатке на тротуаре неподалеку, не имея никакой защиты от палящего солнца. Она утверждает, что власти не предложили ей никакой альтернативы.

Массовый снос в правительстве объяснили тем, что постройки являются незаконными. Активисты поставили под сомнение выбор времени сноса, заявив, что это лишь часть кампании по избавлению города от нищих и трущоб, призванной произвести впечатление на зарубежных политиков. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится представить Индию в образе современной сверхдержавы, лидера глобального Юга и голоса бедных стран, отмечает CNN.

По данным последней переписи населения 2011 года и аналитиков из Нью-Дели, население города составляет около 16 миллионов человек, но только 23,7 процента из них проживали в «утвержденных» кварталах. Остальные живут в специально отведенных трущобах или несанкционированных кварталах.