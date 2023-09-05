В США предупредили Украину о способности России взять Одессу

«Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков», — отметил Риттер.