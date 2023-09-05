SWIFT и зерновая сделка: заявления Эрдогана после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов после визита в Россию, рассказав о судьбе зерновой сделки и газового хаба. Главные заявления Эрдогана собрала газета Sabah.
Зерновая сделка и что будет со SWIFT
«У России есть два особых запроса. Один - подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, второй - застраховать суда, используемые в перевозках», - заявил турецкий президент журналистам.
Эрдоган рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, который не предусматривает прямого подключения российских банков к SWIFT, но сделает возможной оплату российского зерна и удобрений.
Также турецкий президент сообщил, что ООН работает над устранением препятствий для страхования российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию.
«Надеюсь, что в короткие сроки мы добьемся хорошего результата, который оправдает ожидания», - заявил Эрдоган.
Украинский кризис и посредничество Турции
Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит свои посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной.
Он подчеркнул, что Турция выступала за мир, диалог и дипломатию с самого первого дня украинского кризиса.
«Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны нашли общий язык», - заявил политик.
Газовый хаб
По словам Эрдогана, Турция уже строит инфраструктуру для газового хаба, который предложил создать президент РФ Владимир Путин. Этот проект обеспечит поставки энергоносителей на международные рынки и поможет регулировать ценообразование, подчеркнул турецкий президент.
Эрдоган добавил, что Турция и Россия реализуют разные проекты по поставкам энергоносителей в Европу. Анкара также планирует создать центр финансирования проектов по экспорту природного газа.
Путин и Эрдоган 4 сентября провели в Сочи переговоры, одной из главных тем которых стало возрождение зерновой сделки. Президент России заявил, что Москва готова в течение нескольких дней возобновить сделку, если будут выполнены условия по экспорту российской сельскохозяйственной продукции. Также он анонсировал бесплатную поставку зерна шести африканским странам.