Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов после визита в Россию, рассказав о судьбе зерновой сделки и газового хаба. Главные заявления Эрдогана собрала газета Sabah.

Зерновая сделка и что будет со SWIFT

«У России есть два особых запроса. Один - подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, второй - застраховать суда, используемые в перевозках», - заявил турецкий президент журналистам.

Эрдоган рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, который не предусматривает прямого подключения российских банков к SWIFT, но сделает возможной оплату российского зерна и удобрений.

Также турецкий президент сообщил, что ООН работает над устранением препятствий для страхования российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию.

«Надеюсь, что в короткие сроки мы добьемся хорошего результата, который оправдает ожидания», - заявил Эрдоган.

Украинский кризис и посредничество Турции

Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит свои посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что Турция выступала за мир, диалог и дипломатию с самого первого дня украинского кризиса.

«Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны нашли общий язык», - заявил политик.

Газовый хаб

По словам Эрдогана, Турция уже строит инфраструктуру для газового хаба, который предложил создать президент РФ Владимир Путин. Этот проект обеспечит поставки энергоносителей на международные рынки и поможет регулировать ценообразование, подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган добавил, что Турция и Россия реализуют разные проекты по поставкам энергоносителей в Европу. Анкара также планирует создать центр финансирования проектов по экспорту природного газа.