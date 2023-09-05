Политолог объяснил, почему Эрдоган не в состоянии возобновить зерновую сделку

"Он не может разблокировать наши суда с удобрениями, которые стоят в европейских портах. Он, правда, рад бы, но это не в его силах. Он не может запустить аммиакопровод заново, который идет из Тольятти в Одессу. Он бы рад, но труба прорвана, починить ее могут только украинцы, а они не станут этого делать", - отметил эксперт.