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Зеленский сообщил о работе над планом защиты объектов критической инфраструктуры

Украинские власти готовят комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский сообщил о работе над планом защиты объектов критической инфраструктуры
© globallookpress.com

"Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры <...>. Доклады премьер-министра [Дениса] Шмыгаля, вице-премьера [по восстановлению Украины Александра] Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций, - написал глава государства в Telegram-канале. - Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения".

В августе глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский сообщил, что успешное прохождение отопительного сезона в стране находится под угрозой срыва, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины также признают, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.